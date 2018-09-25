Африканская чума? Массовое истребление собак в Херсоне

Херсонские зоозащитники и активисты бьют тревогу насчет того, что в городе и в области начали массово истреблять бездомных собак.

По всему Херсону и области собирают собак, свозят их в приюты для усыпления.

Собаке колют аммиак в сердце, после чего она в течение часа в муках умирает, – рассказывает основатель организации I Help Dog Мехтиев Эльшан.

Причиной массового убоя животных послужило распоряжение заместителя начальника в Управление ветеринарной медицины в городе Херсоне Марины Малаховой.

В документе говорится, что из-за вспышек АЧС в области необходимо ввести карантин. Карантин предполагает, что на протяжении 40 дней необходимо сжечь всех зараженных свиней, убить всех собак и кошек и запретить продавать мясо.

Фермеры и мясники утверждают, что никакой эпидемии не наблюдается, а лишь по одинокие вспышки после, которых применяли все меры необходимые для ликвидации АЧС.

– Главный ветеринарный врач, спекулируя надуманной эпидемией в Херсоне, решила убить всех собак в городе и области, – отмечает активист.

Активисты настаивают на независимой экспертизе, дабы доказать отсутствие эпидемии в области.

– Достаточно взять анализы убитых собак и провести экспертизу, – говорит Мехтиев Эльшан.

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Также активист отмечает, что введение карантина может указывать на спекуляции на мясном рынке.

– Местным фермерам запрещено продавать мясо. Это дает возможность монополистами регулировать рынок, – рассказывает Мехтиев Эльшан.

Активисты уже начали вывозить собак из области к не равнодушным людям чтобы животные остались живы.

Коммунальные предприятия готовы убивать животный так, как не могут ослушаться распоряжения, – заявляет основатель организации I Help Dog.

Завтра в 10.00 под Херсонской обладминистрацией будет проходить митинг Недопустим убийства бездомных животных!

– Мы требуем от мэра создания отдельной комиссии по ситуации с животными в городе и решений по борьбе с Африканской чумой свиней. В эту комиссию должны войти специалисты по работе с животными, лидеры зоозащитных организаций и представители общественности, – отмечает активист.

К слову, подобная ситуация сложилась в июле в Николаеве. Тогда коммунальном предприятие Центр защиты животных провело эвтаназию 100 взрослым собакам и 50 щенкам.