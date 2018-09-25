Африканська чума? Масове знищення собак в Херсоні

Херсонські зоозахисники та активісти б’ють на сполох щодо того, що в місті та в області почали масово винищувати бездомних собак.

По всьому Херсону та області збирають собак, звозять їх у притулки для того аби приспати.

Собаці колють аміак у серце, після чого вона протягом години в муках помирає, – розповідає засновник організації I Help Dog Мехтієв Ельшан.

Причиною масового забою тварин слугувало розпорядження заступника начальника в Управління ветеринарної медицини в місті Херсоні Марини Малахової.

У документі говориться, що через спалахи АЧС в області необхідно ввести карантин, який передбачає, що протягом 40 днів необхідно спалити всіх заражених свиней, вбити всіх собак і кішок і заборонити продавати м’ясо.

Фермери і м’ясники стверджують, що ніякої епідемії не спостерігається, а лише поодинокі спалахи після, яких застосовували всі заходи необхідні для ліквідації АЧС.

– Головний ветеринарний лікар, спекулюючи надуманою епідемією в Херсоні, вирішила вбити всіх собак в місті і області, – зазначає активіст.

Активісти наполягають на незалежній експертизі, щоб довести відсутність епідемії в області.

– Досить взяти аналізи убитих собак і провести експертизу, – каже Мехтієв Ельшан.

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Також активіст зазначає, що введення карантину може вказувати на спекуляції на м’ясному ринку.

– Місцевим фермерам заборонено продавати м’ясо. Це дає можливість монополістами регулювати ринок, – розповідає Мехтієв Ельшан.

Активісти вже почали вивозити собак з області до небайдужих людей аби тварини залишилися живі.

– Комунальні підприємства готові вбивати тварин, бо не можуть ігнорувати розпорядження, – заявляє засновник організації I Help Dog.

Завтра о 10.00 під Херсонською обладміністрацією буде проходити мітинг Недопустимо вбивства бездомних тварин!

Ми вимагаємо від мера створення окремої комісії щодо ситуації з тваринами в місті і рішень по боротьбі з Африканською чумою свиней. У цю комісію повинні увійти фахівці по роботі з тваринами, лідери зоозахисних організацій та представники громадськості, – зазначає активіст.

До речі, подібна ситуація склалася в липні в Миколаєві. Тоді комунальне підприємство Центр захисту тварин провело евтаназію 100 дорослим собакам і 50 цуценятам.