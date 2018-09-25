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73-я Генассамблея ООН в Нью-Йорке: чего ждать Украине

В Нью-Йорке начала свою работу 73-я сессии Генеральной Ассамблеи ООН. Присутствует на ней и президент Украины Петр Порошенко.

Сегодня он уже встречался с руководителями разных стран, представителями деловых кругов. И принял участие в открытии общих дебатов на уровне глав государств.

Завтра Порошенко будет выступать на сессии. Президент будет говорить, в частности, о необходимости миротворческой миссии ООН на Донбассе.

Свою речь на сессии уже провозгласил президент Америки Дональд Трамп. В ней Трамп не упомянул Украину, но отметил, что в Европе такие страны как Польша борются за свою независимость.

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Проблематичный для Украины вопрос газопровода Северный поток-2 был одной из тем встречи министра иностранных дел Украины Павела Климкина с первым заместителем госсекретаря США Джоном Салливаном.

Также стороны обсудили вопросы противодействия российской агрессии, дальнейшую помощь, в том числе и военную, от Вашингтона Киеву и санкционный режим Москвы.

Ранее сообщалось, что президент Украины Петр Порошенко 26 сентября выступит на заседании Генассамблеи ООН. Планируется также ряд важных встреч и несколько неприятных сюрпризов для российской делегации.

 

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