Політв’язні, місія ООН і санкції: про що говорили Порошенко і Волкер

Президент Петро Порошенко і спеціальний представник США по Україні Курт Волкер під час сесії Генасамблеї ООН обговорили ситуацію на Донбасі.

Про це у вівторок, 25 вересня, повідомляє прес-служба президента.

Зокрема, співрозмовники оцінили перспективи розгортання багатонаціональної миротворчої місії під егідою ООН на непідконтрольній Києву частині Донбасу.

Також наголошувалося на необхідності негайного звільнення всіх українських заручників.

– Окрему увагу було приділено співробітництву у сфері безпеки і оборони між Україною та США, а також взаємодії на шляху подальшого впровадження реформ у нашій державі, – йдеться у повідомленні.

Курт Волкер, у свою чергу, поінформував Порошенка про посилення санкційного тиску проти РФ, зокрема про введення в список санкцій ще 12-ти російських компаній.

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Нагадаємо, що завтра на 73-й Генасамблеї ООН у Нью-Йорку Порошенко виступатиме на сесії. Президент говоритиме, зокрема, про необхідність миротворчої місії ООН на Донбасі.