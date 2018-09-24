Паспортний скандал з Угорщиною: причина виникнення і варіанти вирішення

Дипломатичні стосунки між Україною та Угорщиною загострюються. Факти ICTV з’ясували, чому розпочались розбіжності, як вирішити питання угорських паспортів та чому українська влада тільки ускладнює конфлікт.

Нещодавно в мережі оприлюднили відео, на якому українським громадянам у закарпатському місті Берегове видають угорські паспорти.

Так, вони спочатку присягають на вірність Угорщині, а потім посадовці закликають їх приховувати факт отримання угорського паспорту.

На це відео миттєво відреагував Міністр закордонних справ Павло Клімкін. Він зазначив, що відео – це доказ і тепер Україна може вислати угорського консула з країни.

В офіційному Twitter Клімкін зазначив, що Угорщина має два шляхи вирішення питання – або спростувати відео та довести, що це фейк, або вжити заходів прямо зараз. І міністр схиляється до другого варіанту.

Реакція Угорщини

Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто, у свою чергу, висловив хвилювання щодо посилення антиугорських настроїв на території України.

Він також заявив, що у відповідь на різкі дії Києва, Угорщина також вишле українського консула:

– Якщо українська сторона вишле консула Угорщини, це не залишиться без пропорційної відповіді з боку угорської сторони, але є надія, що цього можна уникнути.

Історичне питання

На території Закарпаття споконвіку проживав великий відсоток угорців. В університетах та школах навіть були створені окремі групи, в яких викладали угорською мовою.

Журналісти не раз фіксували, що у прикордонних селах проживають люди, які не знають української мови.

За переписом 2017 року на території Закарпаття налічують 95 тис угорців – це 7,3% населення області. Найбільше їх проживає у Берегівському районі та, безпосередньо, у місті Берегове.

Так склалось через історичне минуле краю. Довгий час більша частина Закарпаття перебувала під контролем Угорського королівства, Австрійської, а пізніше Австро-Угорської імперій. Лише після Другої світової війни ця територія приєдналась до України.

Минулі конфлікти з Угорщиною

Конфлікт між Угорщиною та Україною виник ще у 2017 році, коли у Верховній Раді прийняли закон про освіту, згідно з яким викладання має проводитись виключно українською мовою.

Для тих громадян, які погано знають українську мову, цей закон унеможливлює навчання у школах, університетах. Вони позбавлені можливості знайти престижну роботу та, фактично, залишаться ізольованими в Україні.

У липні 2018 року в Угорщині призначили міністра, відповідального за розвиток Закарпатської області України. Це викликало очевидне обурення української сторони, адже у компетенцію міністра входить суверенна територія України.

Проблема не в паспортах

Факти ICTV поспілкувались з політологом Юрієм Романенко та дізнались, чи зміняться напружені відносини з Угорщиною, та як Україна може вирішити конфлікт.

Експерт не вбачає суттєвих змін у відносинах між Україною та Угорщиною через скандал з видачою громадянам України угорських паспортів. Проблема у тому, що українським законодавством не передбачена адміністративна або кримінальна відповідальність за подвійне громадянство, мати яке офіційно заборонено.

З одного боку, ми сусіди і через Угорщину йде великий потік транзиту українських товарів. З іншого боку, Угорщина продовжить роздавати паспорти, а Україна буде не в силах завадити цьому. Україна не має чіткої позиції щодо того, що робити з подвійним громадянством, – зазначив Романенко.

Політолог наголосив на більш глобальній проблемі, аніж просто отримання паспортів – масовий відтік українських громадян закордон.

– Сьогодні майже всі наші сусіди відчувають демографічні проблеми і спрощують умови отримання дозволів на проживання, роботу, громадянство. Наприклад, Чехія заявила про те, що спрощує отримання громадянства українцям, які мали чеські корені. Якщо Україна не буде впроваджувати повноцінні реформи, щоб привести українську економіку в норму, то громадяни будуть “розбігатись” по сусіднім країнам.

Дії влади погіршать відносини

Більше того, політолог вбачає ускладнення конфлікту у разі прийняття парламентом нового мовного закону.

Нагадаємо, що законопроект передбачає встановлення української мови як єдиної офіційної. Він виключає будь-яку можливість встановлення другої офіційної мови.

– Зараз коаліція БПП і Народного фронту спробують прийняти мовний закон. Цей закон продовжує ту лінію, яка була розпочата у 7 статті закону про освіту. Тому угорці будуть створювати нам проблеми і Україна нічого не може з цим зробити.

Закон про освіту передбачає навчання дітей у середній та старшій школі виключно українською мовою. У 2017 він році викликав різкий спротив Угорщини. Тоді, мотивуючи свої дії захистом інтересів угорського населення Закарпаття, країна почала бойкотувати міжнародну діяльність України.

Так, ускладнить ситуацію і те, що на відміну від Угорщини, Україна не є членом НАТО та ЄС:

– На жаль, ми не є членами НАТО та ЄС, членами якого являються угорці. В рамках цих організацій вони мають можливості створювати проблеми для України, блокуючи співпрацю з ними.

Як вирішити?

Експерт впевнений, що Україні слід об’єднатись з країнами, які також потерпають від угорського самочинства:

– Ми повинні розуміти слабкості наших сусідів і використовувати їх. Наприклад, Україна могла би тісніше співпрацювати с Румунією, яка теж має проблему с Будапештом. Для цього потрібно грати в більш широкому контексті, оскільки в Україні Румунію взагалі дуже недооцінюють.

Але сьогодні Україна замість того, щоб створювати більш сильні позиції щодо Угорщини, Польщі та інших сусідів, навпаки плодить ще більшу кількість проблем, яких можна було б уникнути, через вкрай незграбних та непродуманих тактичних кроків, – додав експерт.

Таким чином, Україна досі не просунулась у питанні вирішення паспортного скандалу. Влада не вжила рішучих дій, однак наступне впровадження мовного закону може лише спровокувати погіршення конфлікту.

Україні варто сміливіше діяти на міжнародній арені. Зважаючи на сьогоднійшю ситуацію, за рішеннями української влади ретельно стежить міжнарожна спільнота.

Паспортний конфлікт викрив чергову проблему українського законодавства – відсутність відповідальності за подвійне громадянство.

Фото: офіційна сторінка Facebook, dreamstime

Лілія Ященко