Україна оголосила консула Угорщини Ерно Кешкеню у місті Береговому персоною нон грата.

Про це повідомляє прес-служба Міністерства закордонних справ України.

– Йому була вручена нота з інформацією про те, що, відповідно до статті 23 Віденської конвенції про консульські зносини 1963 року у зв’язку з діяльністю, несумісною зі статусом консульської посадової особи, консул Консульства Угорщини у місті Берегове повинен покинути територію України протягом наступних 72 годин, – йдеться в заяві МЗС.

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В МЗС заявили, що розраховують, що угорська сторона у подальшому утримуватиметься від будь-яких недружніх кроків по відношенню до України, а її посадові особи – від порушень українського законодавства.

– Розглядаємо громадян України угорського походження як об’єднуючий фактор у відносинах між двома державами та закликаємо до цього ж наших угорських партнерів, – резюмують дипломати.

Нагадаємо, міністр закордонних справ України Павло Клімкін 1 жовтня заявив, що висилає угорського консула з країни, якщо Угорщина не відкличе його самостійно до кінця тижня.

Раніше Факти ICTV писали про початок конфлікту та шляхи його вирішення.