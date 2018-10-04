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Венгрия высылает консула Украины

Венгрия высылает украинского консула в ответ на объявление своего консула в Берегово персоной нон грата в Украине.

Правительство Венгрии решило выслать консула Украины в ответ на объявление консула Венгрии в Берегово персоной нон грата, заявил глава МИД Венгрии Петер Сийярто.

При этом он вновь подтвердил жесткую позицию Будапешта о блокировании процесса евроатлантической интеграции Украины, пишет ТАСС.

Ранее глава МИД Украины Павел Климкин заявил, что Венгрия должна отозвать своего консула в Берегово до конца недели, иначе Украина сделает это сама.

В то же время Венгрия пригрозила высылкой консула Украины в ответ.

Фото: Dreamstime

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