Угорщина висилає українського консула у відповідь на оголошення консула в Береговому персоною нон грата в Україні.

Уряд Угорщини вирішив вислати консула України у відповідь на оголошення консула Угорщини в Береговому персоною нон грата, заявив глава МЗС Угорщини Петер Сійярто.

При цьому він знову підтвердив тверду позицію Будапешта щодо блокування процесу євроатлантичної інтеграції України, пише ТАСС.

Раніше глава МЗС України Павло Клімкін заявив, що Угорщина має відкликати свого консула в Берегові до кінця тижня, інакше Україна зробить це сама.