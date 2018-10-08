Український режисер Олег Сенцов, незаконно засуджений у Росії, після припинення голодування почав роботу над сценарієм фільму про життя ув’язнених.

Олег Сенцов після припинення голодування розпочав роботу над сценарієм фільму про життя ув’язнених, розповів Известиям заступник директора ФСВП РФ Валерій Максименко.

– Звичайно, поки він (Сенцов. – Ред.) їсть потрошку, в основному каші та кисломолочні продукти. Так буде десь двадцять днів, після чого його переведуть на звичайну тюремну їжу.

Більш того, він вже почав писати сценарій для майбутнього фільму. Це буде розповідь про життя у в’язниці та ув’язнених. Тому натхнення його не залишає, – сказав Максименко.

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За його словами, “медики ФСВП постійно стежать за станом його здоров’я”.

Нагадаємо, Олег Сенцов припинив голодування під загрозою примусового годування.

До слова, Євросоюз уже закликав Росію надати належне лікування політв’язню Олегу Сенцову та звільнити його.

Фото: Dmytro Tolmachov/Dreamstime