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Набрав 2 кг – в РФ фантазують про нереальні “досягнення” Сенцова

У Росії заявили, що український політв’язень Олег Сенцов після виходу з голодування нібито поправився на майже 2 кг.

Олег Сенцов

У Федеральній службі виконання покарань РФ заявили, що після припинення голодування український політв’язень Олег Сенцов нібито набрав майже 2 кг, передає Медиазона.

– Він сьогодні поїв. І сніданок, і каша, вже навіть пообідав: бульйончиком та курочкою, – заявив заступник голови ФСВП Валерій Максименко.

За його словами, з 6 жовтня Сенцов начебто набрав 1,8 кг. Він також прокоментував інформацію про те, що український режисер не припиняв голодування.

Максименко сказав, що омбудсмен Ямало-Ненецького автономного округу Анатолій Сак не володіє інформацією, оскільки останнім часом не був у колонії, де утримується Сенцов.

Читайте: Шанси 50 на 50 – адвокат про вихід Сенцова з голодування

До слова, український режисер, політв’язень Олег Сенцов став одним із фіналістів на отримання премії За свободу думки імені Андрія Сахарова.

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