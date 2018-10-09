Президент Украины Петр Порошенко требует срочного расследования причин взрывов на складах в Ичне.

Об этом он сказал во время срочного совещания с силовиками.

– Обидно и больно, что подобные истории, в том числе безответственность отдельных лиц, бросают тень, как на военное руководство государства, так и на руководство спецслужб. Омрачают добросовестную работу очень многих людей, которые в течение последнего года самоотверженно защищают Родину на различных участках, – сказал президент.

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Порошенко подчеркнул, что ждет быстрых результатов расследования.

– Потому что когда мы одновременно имеем подрывы 3 складов, когда через 20 минут после этого одновременно взрываются еще 6 складов, причем выборочно. Не там где хранятся разукомплектованные боеприпасы или стрелковое оружие, а именно системы залпового огня. Учитывая близость к российской границе… Не случайно, что основной версией СБУ и военной прокуратуры является диверсия, – сказал он.

Напомним, сегодня произошел масштабный взрыв на технической территории арсенала номер 6 возле города Ичня Черниговской области. В этом райцентре проживает примерно 11 тыс. людей.

В Минобороны заявили, что перед пожаром на военных складах боеприпасов в Ичне произошло 4 взрыва на территории арсенала.

В связи с пожаром и взрывами на территории 6-го арсенала Министерства обороны под Ичней в Черниговской области на государственной границе усилены меры безопасности.

К слову, это не первый масштабный взрыв на складах боеприпасов. Так, только за годы боевых действий – уже 4 катастрофы.