Президент України Петро Порошенко вимагає термінового розслідування причин вибухів на складах в Ічні.

Про це він сказав під час термінової наради із силовиками.

– Прикро і боляче, що подібні історії, в тому числі безвідповідальність окремих осіб, кидають тінь як на військове керівництво держави, так і на керівництво спецслужб. Затьмарюють сумлінну роботу дуже багатьох людей, які протягом останнього року самовіддано захищають Батьківщину на різних ділянках, – сказав президент.

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Порошенко наголосив, що чекає швидких результатів розслідування.

– Бо коли ми одночасно маємо підриви 3 складів, коли за 20 хвилин після цього одночасно підриваються ще 6 складів, причому вибірково. Не там де зберігаються розукомплектовані боєприпаси або стрілецька зброя, а саме системи залпового вогню. Враховуючи близькість до російського кордону… Не випадково, що основною версією СБУ і військової прокуратури є диверсія, – сказав він.

Нагадаємо, сьогодні стався масштабний вибух на технічній території арсеналу номер 6 біля міста Ічня Чернігівської області. У цьому райцентрі проживає приблизно 11 тис. людей.

У Міноборони заявили, що перед пожежею на військових складах боєприпасів в Ічні сталося 4 вибухи на території арсеналу.

У зв’язку з пожежею і вибухами на території 6-го арсеналу Міністерства оборони під Ічнею у Чернігівській області на державному кордоні посилено заходи безпеки.

До слова, це не перший масштабний вибух на складах боєприпасів. Так, тільки за роки бойових дій – уже 4 катастрофи.