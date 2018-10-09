PHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iMTMxOSIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tZm9ybWF0PSJmdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1zaXRlX2lkPSJGYWt0eV9GdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1jb250ZW50X2lkPSJmYWt0eS5pY3R2LnVhIiBzcmM9Ii8vcGxheWVyLmFkdGVsbGlnZW50LmNvbS9vdXRzdHJlYW0tdW5pdC8yLjExL291dHN0cmVhbS11bml0Lm1pbi5qcyI+PC9zY3JpcHQ+
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Україна / Порошенко скликав термінову нараду через вибухи в Ічні – що сказав президент/

Порошенко скликав термінову нараду через вибухи в Ічні – що сказав президент

Президент України Петро Порошенко вимагає термінового розслідування причин вибухів на складах в Ічні.

Петро Порошенко

Про це він сказав під час термінової наради із силовиками.

– Прикро і боляче, що подібні історії, в тому числі безвідповідальність окремих осіб, кидають тінь як на військове керівництво держави, так і на керівництво спецслужб. Затьмарюють сумлінну роботу дуже багатьох людей, які протягом останнього року самовіддано захищають Батьківщину на різних ділянках, – сказав президент.

Читайте: Люди виїжджають! Біля Ічні вибухають склади боєприпасів (ОНЛАЙН)

Порошенко наголосив, що чекає швидких результатів розслідування.

– Бо коли ми одночасно маємо підриви 3 складів, коли за 20 хвилин після цього одночасно підриваються ще 6 складів, причому вибірково. Не там де зберігаються розукомплектовані боєприпаси або стрілецька зброя, а саме системи залпового вогню. Враховуючи близькість до російського кордону… Не випадково, що основною версією СБУ і військової прокуратури є диверсія, – сказав він.

Нагадаємо, сьогодні стався масштабний вибух на технічній території арсеналу номер 6 біля міста Ічня Чернігівської області. У цьому райцентрі проживає приблизно 11 тис. людей.

У Міноборони заявили, що перед пожежею на військових складах боєприпасів в Ічні сталося 4 вибухи на території арсеналу.

У зв’язку з пожежею і вибухами на території 6-го арсеналу Міністерства оборони під Ічнею у Чернігівській області на державному кордоні посилено заходи безпеки.

До слова, це не перший масштабний вибух на складах боєприпасів. Так, тільки за роки бойових дій – уже 4 катастрофи.

Теги: ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

По темі

Вибухи складів боєприпасів: 3 кроки для неповторення
Про диверсантів в Ічні слухати смішно. Який склад боєприпасів вибухне наступним
Вибухи в Ічні – названо втрати української армії
Аби не допустити мародерства: населені пункти біля Ічні патрулюють поліцейські
Вибухи в Ічні. Чому Україна сидить на пороховій бочці
Вибухи в Ічні: транспорт з РФ і Білорусі ретельно оглядають
Взрывы в Ичне – не случайность. Почему в Украине горят склады с боеприпасами
Вибухи на складах боєприпасів біля Ічні – КАРТА
Завантаження...
Завантаження...

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка