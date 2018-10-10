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Провалив перевірку: начальника складів в Ічні звільнили перед НП

Керівника складу Міністерства оборони в Ічні на Чернігівщині звільнили в запас після антидиверсійної перевірки незадовго до події.

Про це повідомив генеральний прокурор України Юрій Луценко, пише Інтерфакс-Україна.

– Підрозділи ССО – сил спеціальних операцій в серпні проводили відпрацювання всіх складів на території України щодо готовності до антидиверсійних завдань. За результатами цих навчань по всій території України керівника Ічнянського складу зняли з посади, звільнили в запас без вихідних виплат, – повідомив генпрокурор журналістам у середу в Києві.

За його словами, після перевірок, проведених військовою прокуратурою і Міноборони восени минулого року, плани щодо вдосконалення безпеки військових складів в Ічні не були реалізовані.

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– Готовність контрдиверсійна саме в Ічні була відсутня, про що свідчить внутрішня робота Міністерства оборони, Генерального штабу. Вони дійсно це встановили. І саме за це було знято керівника. Це сталося буквально місяць-півтора тому, – розповів генпрокурор.

Як повідомлялося, 9 серпня 2018 року через вибухи в Ічні на складах боєприпасів розпочалася евакуація людей.

Вранці, 10 серпня, інтенсивність вибухів зменшилася. Рятувальники приступили до гасіння пожежі.

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