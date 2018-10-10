Кабмин выделил 100 млн грн людям, чьи дома пострадали от последствий взрывов на арсенале в Ичне. Также 100 млн грн выделят на ликвидацию последствий пожара.

Решение было принято на заседании правительства в среду.

Кроме того, Кабмин выделил 18,5 млн грн Министерству внутренних дел Украины для осуществления мероприятий, связанных с очисткой территории от взрывоопасных предметов в Ичне и близлежащих населенных пунктах Черниговской области.

– Сегодня мы примем решение о выделении 100 млн на возобновление в Черниговской области в тех населенных пунктах, где была проблема или были разрушения, – сказал премьер-министр Украины Владимир Гройсман.

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По его словам, уже даны соответствующие поручения местным властям по ликвидации последствий и восстановлению разрушений.

Гройсман напомнил, что у правительства уже был опыт работ по восстановлению разрушений после похожих случаев.

Напомним, 9 октября произошел масштабный взрыв на технической территории арсенала номер 6 возле города Ичня Черниговской области. В этом райцентре проживает примерно 11 тыс. людей.

В Минобороны заявили, что перед пожаром на военных складах боеприпасов в Ичне произошло 4 взрыва на территории арсенала.

В связи с пожаром и взрывами на территории 6-го арсенала Министерства обороны под Ичней в Черниговской области на государственной границе усилены меры безопасности.

К слову, это не первый масштабный взрыв на складах боеприпасов. Так, только за годы боевых действий – уже 4 катастрофы.

Фото: Facebook.