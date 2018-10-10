Кабмін виділив 100 млн грн людям, чиї будинки постраждали від наслідків вибухів на арсеналі в Ічні. Також 100 млн грн виділять на ліквідацію наслідків пожежі.

Рішення було прийнято на засіданні уряду в середу.

Крім того, Кабмін виділив 18,5 млн грн Міністерству внутрішніх справ України для здійснення заходів, пов’язаних з очищенням території від вибухонебезпечних предметів в Ічні та прилеглих населених пунктах Чернігівської області.

– Сьогодні ми приймемо рішення про виділення 100 млн на відновлення в Чернігівській області у тих населених пунктах, де була проблема чи були руйнування, – сказав прем’єр-міністр України Володимир Гройсман.

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За його словами, вже дано відповідні доручення місцевій владі щодо ліквідації наслідків та відновлення руйнувань.

Гройсман нагадав, що в уряду вже був досвід робіт з відновлення руйнувань після схожих випадків.

Нагадаємо, 9 жовтня стався масштабний вибух на технічній території арсеналу номер 6 біля міста Ічня Чернігівської області. У цьому райцентрі проживає приблизно 11 тис. людей.

У Міноборони заявили, що перед пожежею на військових складах боєприпасів в Ічні сталося 4 вибухи на території арсеналу.

У зв’язку з пожежею і вибухами на території 6-го арсеналу Міністерства оборони під Ічнею у Чернігівській області на державному кордоні посилено заходи безпеки.

До слова, це не перший масштабний вибух на складах боєприпасів. Так, тільки за роки бойових дій – уже 4 катастрофи.

Фото: Facebook.