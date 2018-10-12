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Автокефалія УПЦ. Філарет скликає Об’єднавчий Собор

Патріарх Київський і всієї Руси-України Філарет закликав прихильників автокефалії приступити до підготовки надзвичайного Об’єднавчого Собору для створення помісної церкви.

Патріарх Київський і всієї Руси-України Філарет

Про це йдеться у заяві прес-центру Київської Патріархії.

– Київський Патріархат закликає ієрархів УАПЦ та залучених до процесу єднання ієрархів Московського Патріархату в Україні приступити до підготовки надзвичайного Об’єднавчого Собору.

Завданням цього Собору є затвердити рішення про церковну єдність, обрати Предстоятеля єдиної помісної автокефальної УПЦ, який від її імені одержить Патріарший і Синодальний Томос про автокефалію УПЦ, – йдеться у заяві.

При цьому зазначається, що Київський Патріархат “повністю та беззаперечно поділяє звернення Вселенського Патріархату до всіх залучених сторін із закликом утримуватися від захоплення церков, монастирів та іншого майна, а також від будь-яких інших насильницьких дій та помсти”.

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– Процес об’єднання українського православ’я повинен відбуватися добровільно, мирно та без примусу… Ті ієрархи, духовенство і миряни, які бажатимуть, попри всі обставини, надалі підпорядковуватися Московському Патріархату, мають право на це. Російська Православна Церква в Україні буде рівноправно співіснувати з усіма іншими церквами і релігійними організаціями, як це гарантовано Конституцією та законами нашої держави і міжнародним правом, – зазначається у заяві.

Нагадаємо, 11 жовтня Синод Вселенського патріархату прийняв рішення надати Томос про автокефалію православній церкві в Україні.

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