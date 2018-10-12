НАК Нафтогаз начал поставлять газ коммунальному предприятию Киевтеплоэнерго.
НАК Нафтогаз начал поставлять газ столичному коммунальному предприятию Киевтеплоэнерго, сообщает пресс-служба компании.
В Нафтогазе отметили, что Киевтеплоэнерго имеет все возможности восстановить горячее водоснабжение в Киеве.
Нафтогаз почав постачати газ Київтеплоенерго pic.twitter.com/Mf535usBqc
— Нафтогаз України (@NaftogazUK) 12 октября 2018 г.
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Напомним, 9 октября Нафтогаз подписал с Киевтеплоэнерго мировое соглашение по долгам Киевэнерго. Хозяйственный суд Киева это соглашение утвердил.
Ранее сообщалось, что договоры с Киевтеплоэнерго на поставку газа будут подписаны после заседания суда.
Фото: Pixabay