НАК Нафтогаз начал поставлять газ коммунальному предприятию Киевтеплоэнерго.

НАК Нафтогаз начал поставлять газ столичному коммунальному предприятию Киевтеплоэнерго, сообщает пресс-служба компании.

В Нафтогазе отметили, что Киевтеплоэнерго имеет все возможности восстановить горячее водоснабжение в Киеве.

Нафтогаз почав постачати газ Київтеплоенерго pic.twitter.com/Mf535usBqc — Нафтогаз України (@NaftogazUK) 12 октября 2018 г.

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Напомним, 9 октября Нафтогаз подписал с Киевтеплоэнерго мировое соглашение по долгам Киевэнерго. Хозяйственный суд Киева это соглашение утвердил.

Ранее сообщалось, что договоры с Киевтеплоэнерго на поставку газа будут подписаны после заседания суда.

Фото: Pixabay