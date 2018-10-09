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Горячей воде быть! Киевтеплоэнерго и Нафтогаз ударили по рукам

НАК Нафтогаз Украина подписал мировое соглашение с Киевтеплоэнерго относительно долговых обязательств Киевэнерго.

Об этом сообщила пресс-служба Нафтогаза в Twitter-аккаунте.

Отмечается, что завтра, 10 октября, данное соглашение должен утвердить суд.

– Где-то через неделю бойлерам можно дать отдых. Сегодня подписали мировое соглашение, по которому Киевтеплоэнерго признает, что является правопреемником по долговым обязательствам Киевэнерго. Завтра Хозяйственный суд г. Киева должен утвердить мировое соглашение, – говорится в сообщении.

После этого в течение двух дней Киевэнерго и Киевтеплоэнерго, как ожидается, урегулируют вопрос передачи долговых обязательств.

– Как только это произойдет, Нафтогаз и Киевтеплоэнерго смогут заключить договор о поставках газа по льготной цене на условиях ПСО. Весь процесс продлится до 5 рабочих дней, – подчеркнули в пресс-службе.

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Напомним, ранее Факты ICTV писали, что делать, если у вас задерживают подключения воды.

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