НАК Нафтогаз и КП Киевтеплоэнерго отработали рабочий вариант мирового соглашения, которое должно быть утверждено во время заседания Хозяйственного суда Киева. После этого будет заключен договор на поставку газа между НАК Нафтогаз и коммунальным предприятием Киевтеплоэнерго.

Об этом сегодня во время выступления на заседании Киевсовета заявил заместитель главы КГГА Петр Пантелеев.

– Мы осознаем колоссальное напряжение и недовольство части киевлян, которые до сих пор не имеют горячего водоснабжения у себя в домах. Но решение проблемы зависело не только от города. И алгоритм, который был согласован для решения ситуации с задолженностью, имеет последовательный характер: выполнение одного пункта позволяет начать другой. К сожалению, постановление Кабинета Министров Украины № 705, которое было принято еще 29 августа, выполнено только вчера. То есть вечером 3 октября Министерство финансов Украины перечислило средства НАК Нафтогаз как выполнение обязательств государственного бюджета на погашение разницы в тарифах на тепловую энергию. Это, в свою очередь, позволяет решить вопрос штрафов и пени, которые были начислены на основную часть задолженности перед НАК Нафтогаз, – сказал он.

Уже сегодня подготовлен рабочий вариант мирового соглашения с Нафтогазом. Соглашение должно быть утверждено в Хозяйственном суде Киева. Заседание назначено на 10 октября. После получения постановления будет заключен договор на поставку газа и возобновлена работа объектов теплогенерации – ТЭЦ-6 и почти 200 котельных.

– Я хочу подчеркнуть, что сейчас без горячей воды из-за отсутствия природного газа остаются Оболонский, Подольский, Святошинский, подавляющее большинство потребителей Деснянского, небольшая часть Днепровского и Соломенского районов. Горячим водоснабжением обеспечено районы, получающие теплоноситель от ТЭЦ-5 (работу которой обеспечено закупкой коммерческого газа), от Дарницкой ТЭЦ, работающей на угле, а также от мусоросжигательного завода Энергия. Киев более четырех месяцев остается, по сути, без газа. Однако даже в таких условиях нам удалось не допустить угрозы возникновения чрезвычайной ситуации и остановки процессов жизнедеятельности, – пояснил он.

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Напомним, что в апреле 2018 года завершилась почти 17-летнее соглашение с ПАО Киевэнерго: функция снабжения горячей водой и теплом перешла к коммунальному предприятию Киевтеплоэнерго, которое было специально создано для этой работы. Задолженность за природный газ, образовавшаяся за период действия соглашения с ПАО Киевэнерго, вызвала отсутствие газа на ТЭЦ и котельных.

В результате переговоров на уровне правительства Украины и рассмотрения вопроса в суде Киеву удалось достичь более приемлемых условий для решения задолженности за газ: вопрос штрафов и пени решается отдельно, а предметом переговоров является лишь та задолженность, что имеет источники для компенсации.