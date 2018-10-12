НАК Нафтогаз почав поставляти газ комунальному підприємству Київтеплоенерго.
НАК Нафтогаз почав поставляти газ столичному комунальному підприємству Київтеплоенерго, повідомляє прес-служба компанії.
У Нафтогазі відзначили, що Київтеплоенерго має всі можливості відновити гаряче водопостачання у Києві.
Нафтогаз почав постачати газ Київтеплоенерго pic.twitter.com/Mf535usBqc
— Нафтогаз України (@NaftogazUK) 12 октября 2018 г.
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Нагадаємо, 9 жовтня Нафтогаз підписав із Київтеплоенерго мирову угоду по боргах Київенерго. Господарський суд Києва ця угоду затвердив.
Раніше повідомлялося, що договори з Київтеплоенерго на постачання газу будуть підписані після засідання суду.
Фото: Pixabay