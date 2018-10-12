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Гаряча вода в Києві: Нафтогаз почав поставляти газ

НАК Нафтогаз почав поставляти газ комунальному підприємству Київтеплоенерго.

НАК Нафтогаз почав поставляти газ столичному комунальному підприємству Київтеплоенерго, повідомляє прес-служба компанії.

У Нафтогазі відзначили, що Київтеплоенерго має всі можливості відновити гаряче водопостачання у Києві.

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Нагадаємо, 9 жовтня Нафтогаз підписав із Київтеплоенерго мирову угоду по боргах Київенерго. Господарський суд Києва ця угоду затвердив.

Раніше повідомлялося, що договори з Київтеплоенерго на постачання газу будуть підписані після засідання суду.

Фото: Pixabay

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