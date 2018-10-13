14 октября в Украине отмечается День создания Украинской повстанческой армии. Факты ICTV подготовили краткую справку о том, что вам нужно знать об УПА и этом празднике.

Что такое УПА?

Украинская повстанческая армия – это вооруженное крыло ОУН (Организация украинских националистов. – Ред.), Которая действовала на территории Украины в течение 1942-1953 годов.

Бойцы УПА воевали сразу против двух режимов – гитлеровского (нацистского) и сталинского (советского).

Главной целью для ОУН УПА была независимость Украины.

Неоднозначная фигура, украинский националист Степан Бандера является одним из ведущих членов ОУН УПА.

Почему празднуем 14 октября?

УПА была основана весной, но в 1947 году Украинская Главная Освободительная Рада отметила 14 октября днем возникновения движения. Но после сокращения деятельности УПА праздник массово отмечать прекратили.

Традицию возобновил третий президент Украины Виктор Ющенко, который в 2005 году ввел празднование годовщины создания УПА 14 октября.

Почему отношение к УПА – неоднозначное?

Некоторые историки обвиняют Украинскую повстанческую армию и Степана Бандеру в сотрудничестве с гитлеровской Германией для эффективной борьбы с советским режимом на территории Украины.

В частности, есть утверждение, что бойцы УПА были антисемитами и ксенофобами – позволяли себе так называемую “ликвидацию нежелательных поляков, русских и евреев”. Цель для оправдания – свободная и независимая Украина.

Отдельного внимания заслуживает Польша, в которой есть до сих пор много негатива к Степану Бандере и ОУН УПА из-за Волынской резни – зачистки поляков на украинских территориях.

Как будут праздновать?

В Киеве в День защитника Украины, 14 октября, состоится Марш славы Украинской повстанческой армии (УПА).

Марш начнется в 16.00 на ул. Владимирской и пройдет по бульв. Т. Шевченко и Крещатику до Европейской площади, где состоится торжественный митинг и праздничный концерт.



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Напомним, 14 октября Украина также будет праздновать День защитника.

Фото: Шмаков Валерий/УНИАН