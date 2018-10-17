Если Иерусалим станет на сторону Варфоломея, РПЦ прекратит службы в храме Гроба Господня.

Русская православная церковь (РПЦ) намерена приостановить служение в Храме гроба Господня, если Иерусалимский патриархат поддержит Константинопольский в решении предоставить автокефалию Украинской православной церкви.

Об этом заявил секретарь Русской духовной миссии в Иерусалиме игумен Никон, сообщает РИА Новости

– Если Иерусалимский патриархат примет сторону Константинопольского патриархата и, как следствие, позволит “филаретовцам” служить на Гробе Господнем и в других своих храмах в Святой земле, то тогда нам придется приостановить служение с ними, – сказал он.

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– Фактически это будет продолжение скандала, и, скорее всего, я так предполагаю, что придется и с Иерусалимским патриархатом тогда приостанавливать общение, — добавил собеседник агентства.

Как известно, Синод подтвердил уже принятое решение о том, что Вселенский Патриархат приступил к предоставлению автокефалии Церкви Украины.

В свою очередь Русская православная церковь (РПЦ) заявила о разрыве общения с Константинопольским патриархатом.