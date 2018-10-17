Якщо Єрусалим стане на бік Варфоломія, РПЦ припинить служби у храмі Гробу Господнього.

Російська православна церква (РПЦ) має намір призупинити служіння в Храмі гробу Господнього, якщо Єрусалимський патріархат підтримає Константинопольський в рішенні надати автокефалію Українській православній церкві.

Про це заявив секретар Російської духовної місії в Єрусалимі ігумен Никон, повідомляє РИА Новости

– Якщо Єрусалимський патріархат прийме сторону Константинопольського патріархату і, як наслідок, дозволить “філаретівцям” служити на Гробі Господньому і в інших своїх храмах в Святій землі, то тоді нам доведеться призупинити служіння з ними, – сказав він.

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– Фактично це буде продовження скандалу, і, швидше за все, я так припускаю, що доведеться і з Єрусалимським патріархатом тоді припиняти спілкування, – додав співрозмовник агентства.

Як відомо, Синод підтвердив вже прийняте рішення про те, що Вселенський Патріархат приступив до надання автокефалії Церкві України.

У свою чергу Російська православна церква (РПЦ) заявила про розрив спілкування з Константинопольським патріархатом.