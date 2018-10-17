Колумбайн – это массовое убийство в американской школе, которое было заранее подготовленное двумя учениками старших классов Эриком Харрисом и Диланом Клиболдом.

Двое старшеклассников напали на учеников и персонал в школе Колумбайн со стрелковым оружием и самодельными взрывными устройствами. Трагедия произошла 20 апреля 1999 года.

Тогда 13 человек были убиты, а 36 получили ранения. После жестокой расправы подростки застрелились.

Это происшествие получило широкий резонанс в США и вызвало бурные споры о необходимости ужесточения контроля над огнестрельным оружием.

Однако нападения на школы происходят время от времени и их связывают именно с последователями массовых убийств в Колумбайне.

Этот инцидент также связывают с произошедшим сегодня взрывом в Керчи (Крым).

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Утром, около 11.30, в Керчи 22-летний студент политехнического колледжа Владислав Росляков совершил аналогичное нападение на свое учебное заведение.

8 сентября Росляков получил разрешение на ружье 12 калибра, а несколько дней назад он приобрел к нему 150 патронов. С оружием он пришел в колледж и открыл стрельбу по ученикам.

По словам очевидцев, 22-летний Росляков открывал двери кабинетов и стрелял по всем кого видел.

Также он принес в школу взрывное устройство, которое сработало около 12.00.

В результате нападения 19 человек погибли и около 50 получили ранения.

После атаки Росляков застрелился. Его тело нашли в библиотеке на втором этаже.

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