PHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iMTMxOSIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tZm9ybWF0PSJmdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1zaXRlX2lkPSJGYWt0eV9GdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1jb250ZW50X2lkPSJmYWt0eS5pY3R2LnVhIiBzcmM9Ii8vcGxheWVyLmFkdGVsbGlnZW50LmNvbS9vdXRzdHJlYW0tdW5pdC8yLjExL291dHN0cmVhbS11bml0Lm1pbi5qcyI+PC9zY3JpcHQ+
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Україна / Суспільство / Автокефалія Києва: Синод УПЦ змінив форму титулу Філарета/

Автокефалія Києва: Синод УПЦ змінив форму титулу Філарета

Синод Української православної церкви Київського патріархату затвердив повну та скорочену форму титулу свого предстоятеля.

Патріарх Київський і всієї Руси-України Філарет

Тепер Філарет у відносинах з іншими церквами буде називатися Блаженніший Архієпископ Митрополит Київський і всієї Руси-України, повідомляє прес-служба УПЦ КП.

Повний титул предстоятеля УПЦ має наступну форму: “Святійший і Блаженнійший (ім’я), Архієпископ і Митрополит Києва – Матері міст Руських, Галицький, Патріарх всієї Руси-України, Свято-Успенських Києво-Печерської та Почаївської Лавр Священноархімандрит”.

Скорочена форма титулу звучить так: “Святійший (ім’я), Патріарх Київський і всієї Руси-України.

При цьому у відносинах з іншими помісними православними церквами допустимою формою є “Блаженнійший Архієпископ (ім’я), Митрополит Київський і всієї Руси-України”.

Читайте: РПЦ: спроби розколоти православя та дії під керівництвом Кремля

Як відомо, Синод підтвердив вже прийняте рішення про те, що Вселенський Патріархат приступив до надання автокефалії Церкві України.

У свою чергу Російська православна церква (РПЦ) заявила про розрив спілкування з Константинопольським патріархатом.

Теги: , , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

По темі

Патріарх Кирило та Вселенський патріарх Варфоломій
Томос Україні: Константинополь відповів на ультиматум РПЦ
УПЦ не буде? Що має зробити Україна до отримання томосу
Церковь
Коли Україна отримає томос і що треба знати про автокефалію
Автокефалія для України: РПЦ висунула ультиматум Єрусалиму
Анти-Константинопольська коаліція: розкрито план РПЦ МП
Українська православна церква: історія та що буде далі
РПЦ вийшла на шлях самоізоляції – Порошенко
Чому Білорусь розірвала відносини з Константинополем
Завантаження...
Завантаження...

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка