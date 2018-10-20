Синод Української православної церкви Київського патріархату затвердив повну та скорочену форму титулу свого предстоятеля.

Тепер Філарет у відносинах з іншими церквами буде називатися Блаженніший Архієпископ Митрополит Київський і всієї Руси-України, повідомляє прес-служба УПЦ КП.

Повний титул предстоятеля УПЦ має наступну форму: “Святійший і Блаженнійший (ім’я), Архієпископ і Митрополит Києва – Матері міст Руських, Галицький, Патріарх всієї Руси-України, Свято-Успенських Києво-Печерської та Почаївської Лавр Священноархімандрит”.

Скорочена форма титулу звучить так: “Святійший (ім’я), Патріарх Київський і всієї Руси-України.

При цьому у відносинах з іншими помісними православними церквами допустимою формою є “Блаженнійший Архієпископ (ім’я), Митрополит Київський і всієї Руси-України”.

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Як відомо, Синод підтвердив вже прийняте рішення про те, що Вселенський Патріархат приступив до надання автокефалії Церкві України.

У свою чергу Російська православна церква (РПЦ) заявила про розрив спілкування з Константинопольським патріархатом.