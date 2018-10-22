Ціна на газ зросла на 23,5%. Факти ICTV розповідають, чому влада була вимушена підняти ціни, чи були інші варіанти та навіщо брати кредити МВФ

З 1 листопада ціна на газ для населення підвищиться на 23,5%. Про це 19 жовтня заявив прем’єр-міністр України Володимир Гройсман.

За один кубометр українці тепер будуть платити близько 8,5 грн замість 7.

Про підвищення цін, умови та наслідки Фактам ICTV розказали глава комітету економістів України Андрій Новак, президент Українського аналітичного центру Олександр Охріменко та політолог Володимир Фесенко.

Підвищивши ціни на газ для споживачів, уряд виконав одну з вимог МВФ. Без цього Україна не отримає міжнародну фінансову допомогу. Без траншу МВФ виникає ризик дефолту і різка девальвація гривні.

Навіщо нам гроші МВФ?

Україна має понад 25 млрд доларів зовнішніх боргів. На наступні три роки припадає пік зовнішньо-боргових виплат держави. Саме тому, Україна потребує перекредитування та додаткових грошей.

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В умовах, коли майже 40% бюджету піде на виплату зовнішніх боргів, гроші від МВФ – критично важливий чинник забезпечення фінансової стабільності, – впевнений політолог Володимир Фесенко.

При курсі майже 30 гривень за долар, наступні три роки один річний бюджет країни треба повністю віддати на обслуговування боргу. Таке навантаження не витримає жодна країна, – зазначив економіст Андрій Новак.

Субсидії всім, хто потребує

У зв’язку з підвищенням цін на газ рівень соціальної напруги зростає. Люди не готові платити більше. Однак, влада запевняє, що субсидії будуть отримувати всі, хто цього потребує.

У Міністерстві соціальної політики вже спростили умови надання субсидій. Так, зросте кількість груп людей, які будуть отримувати субсидії.

У держбюджет вже заклали кошти на виплату субсидії. Стаття витрат у 2019 році становитиме 55 млрд гривень. Однак минулорічна сума була більше на 16 млрд – 71 млрд гривень.

Розмір субсидій відносно сьогоднішнього рівня цін на товари і послуги буде менше, ніж минулої зими, – вважає Новак.

Однак, політолог Фесенко заспокоює – різниця утворилась через те, що у бюджеті 2018 були закладені гроші на виплати позаминулого року. Формально, це виглядає як зменшення, але тоді йшлось про витрати на субсидії не за рік, а за більший період.

Ціни – ще не фінал

Для того, аби ціни для населення були на рівні з промисловими, їх слід було підняти на 60%. Однак, як запевнив прем’єр-міністр, в результаті переговорів з МВФ було досягнуто компромісу у 23,5%.

Економічний експерт Новак впевнений, що це лише перший етап підвищення – наступного року ціни знову зростуть. Щоб підняти ціни на 60%, у наступному році треба підвищити їх у два етапи.

Однак, глава НАК Нафтогаз Андрій Коболєв запевняє, що українська ціна на газ залишається низькою, порівняно з європейською:

– Паралельно з процесами в України, є ринкова ціна Європи, яка для нас є еталоном. Ціна в Україні для населення є суттєво меншою, ніж ринкова ціна на газ в Європі.

Вимога МВФ – створити ринок газу

Меморандум МВФ передбачає створення ринку газу задля однакових ринкових умов для всіх споживачів – і для промислових, і для побутових. На цьому наголошують економічні експерти.

Однак, створення ринку газу передбачає ліквідацію монополістів. Допоки на ринку переважають певні компанії – це унеможливлює створення конкуренції.

У нас на кожному етапі монополісти – видобуток газу, транспортування і доставка кінцевим споживачам, – зазначив Новак.

Більше того, різна ціна для окремих груп населення сприяє корупційним схемам. Зокрема, купуючи газ у Нафтогазу за побутовою ціною і продаючи його промисловості за ринковою, компанії можуть незаконно заробляти.

Чи були інші варіанти?

Свою умову МВФ висунув ще у 2015 році. За цей час влада мала ліквідувати монополіста, тобто Нафтогаз, і тим самим створити ринкові умови, як у Європі. Якби Кабмін виконав цю умову, ціни для фізичних осіб були б менші, а якість була б краща. Таку стратегію запропонував економіст Олександр Охріменко.

В Європі ціни на газ прив’язані до ринку, але там немає монополістів. Для прикладу візьмемо мобільний зв’язок. В Україні є 3-4 оператора. Користувач може обрати будь-якого. В результаті їх конкуренції ціни на зв’язок ринкові, – зазначив економіст.

Андрій Новак також впевнений, що необхідності підвищувати ціни не було. Вирішення питання полягає у відмові від нещодавніх формул Роттердам+ і Дюссельдорф+ в цінах на енергоносії. Тоді ми зможемо сформувати ціну, ґрунтуючись на газі власного видобутку, який в Україні є в більш ніж достатній кількості:

– Те, що однакові ринкові умови визначаються підвищення нижчої ціни до вищої – вже не МВФ робить, а український уряд.

Тим не менш, уряд декілька разів відкладав підвищення. У вересні це спричинило від’їзд місії МВФ з України, що поставило під загрозу наступний транш. Допоки в Україні немає альтернативних джерел додаткового фінансування, кредити МВФ – необхідна умова.

Можна довго дискутувати щодо необхідності підвищення ціни на газ майже на чверть. З одного боку, це призвело до незадоволення населення. З іншого – не дозволило спричинити дефолт та девальвацію гривні.

Рішення уряду залишиться незмінним. Тому українці сьогодні можуть розраховувати на покращені умови субсидій, якщо того потребують.

Фото: офіційні сторінки Facebook, getty images

Лілія Ященко