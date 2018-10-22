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У РПЦ немає вибору. Варфоломій про томос для України

Росії доведеться змиритися з рішенням про надання томосу про автокефалію Україні. Іншого вибору в неї немає.

Вселенський Патріарх Варфоломій заявив, що не збирається відступати під тиском, що чиниться на нього через українське питання.

– Подобається чи ні нашим російським братам, рано чи пізно вони поступляться рішенням, прийнятим Вселенським Патріархатом, бо в них немає іншого вибору, – цитує його Orthodoxia.info.

Варфоломій нагадав, що привілеї Вселенського Патріархату засновані на рішеннях і канонах Вселенських Соборів і обов’язкові для всіх у православ’ї.

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Водночас він зауважив, що знає про “добре оплачувані статті та чорну пропаганду” Росії, спрямовані проти Вселенського Патріархату.

Нагадаємо, після рішення Синоду дати Україні томос РПЦ заявила про розрив спілкування з Константинопольським патріархатом.

Крім того, РПЦ висунула ультиматум Єрусалиму, пригрозивши зупинити служіння у Храмі гробу Господнього за умов підтримки рішення про автокефалію УПЦ.

Фото: Vasilis Ververidis/Dreamstime

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