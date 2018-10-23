Как только в стране рассматривается государственный бюджет, так сразу растет количество желающих его подерибанить. Под Кабмином устраивают многочисленные митинги. А с парламентской трибуны звучат пламенные речи – о том, как надо заботиться об украинцах.



Главный акцент в документе Кабмин сделал на безопасность и оборону страны, выделив почти 210 миллиардов гривен на украинскую армию. При этом зарплаты военнослужащих вырастут на треть. С первого января планируют повысить и минимальную зарплату – до 4 тысяч и около 200 гривен. А с 1 марта – проиндексировать пенсии. Рост обещают в пределах 20 процентов. Курс национальной единицы прогнозируют на уровне 29,4 гривен за доллар.

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Среди других приоритетов Кабмина – дороги. В следующем году на их строительство выделят рекордные 56 миллиарда гривен. Расходы на Министерство внутренних дел возрастут более чем на 16 млрд. В то же время самым большим вызовом для бюджета станут внешние долги. В 2019 нам придется отдать более 417 миллардов гривен. И без денег МВФ, говорят эксперты, не обойтись.

И в эту пятницу правительство приняло решение увеличить с 1 го ноября цену на газ для населения на 23 с половиной процента. В Кабмине называют его компромиссным, поскольку Фонд настаивал на росте стоимости газа на 60%, то есть почти в три раза больше. А без продолжения кредитования Украину ждал бы дефолт и падение уровня жизни. Поскольку не было бы чем отдавать долги, которые набрали предыдущие правительства.

К слову, Факты ICTV сообщали, что Рада поддержала 3-летнее бюджетное планирование в Украине.