PHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iMTMxOSIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tZm9ybWF0PSJmdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1zaXRlX2lkPSJGYWt0eV9GdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1jb250ZW50X2lkPSJmYWt0eS5pY3R2LnVhIiBzcmM9Ii8vcGxheWVyLmFkdGVsbGlnZW50LmNvbS9vdXRzdHJlYW0tdW5pdC8yLjExL291dHN0cmVhbS11bml0Lm1pbi5qcyI+PC9zY3JpcHQ+
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Украина / Бюджет-2019: чего ждать украинцам?/

Бюджет-2019: чего ждать украинцам?

Как только в стране рассматривается государственный бюджет, так сразу растет количество желающих его подерибанить. Под Кабмином устраивают многочисленные митинги. А с парламентской трибуны звучат пламенные речи – о том, как надо заботиться об украинцах.


Главный акцент в документе Кабмин сделал на безопасность и оборону страны, выделив почти 210 миллиардов гривен на украинскую армию. При этом зарплаты военнослужащих вырастут на треть. С первого января планируют повысить и минимальную зарплату – до 4 тысяч и около 200 гривен. А с 1 марта – проиндексировать пенсии. Рост обещают в пределах 20 процентов. Курс национальной единицы прогнозируют на уровне 29,4 гривен за доллар.

Читайте: Росток-Холдинг: Дайте аграриям работать – и мы наполним бюджет страны

Среди других приоритетов Кабмина – дороги. В следующем году на их строительство выделят рекордные 56 миллиарда гривен. Расходы на Министерство внутренних дел возрастут более чем на 16 млрд. В то же время самым большим вызовом для бюджета станут внешние долги. В 2019 нам придется отдать более 417 миллардов гривен. И без денег МВФ, говорят эксперты, не обойтись.

И в эту пятницу правительство приняло решение увеличить с 1 го ноября цену на газ для населения на 23 с половиной процента. В Кабмине называют его компромиссным, поскольку Фонд настаивал на росте стоимости газа на 60%, то есть почти в три раза больше. А без продолжения кредитования Украину ждал бы дефолт и падение уровня жизни. Поскольку не было бы чем отдавать долги, которые набрали предыдущие правительства.

К слову, Факты ICTV сообщали, что Рада поддержала 3-летнее бюджетное планирование в Украине.

Теги: , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

По теме

В Кабмине пройдет экстренное заседание – причина
Верховна Рада
29,4 грн за доллар, 209,5 млрд на оборону – принят проект Бюджета-2019
Вылили ведро фекалий: под Кабмином напали на депутатов
дороги
С 8 октября Нацполиция возобновляет контроль скорости на дорогах (СПИСОК ТРАСС)
Электрошокеры и дубинки. Сотрудникам Спецслужбы транспорта разрешили применять оружие
Повышение выплат онкобольным и учителям – ответ Кабмина
Кабмин ввел автофиксацию нарушений ПДД
Київрада
Знание языка и стрессоустойчивость. Новые требования к госслужащим категории А
Загружается…
Загружается…

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка