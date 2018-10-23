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Бюджет-2019: чого чекати українцям?

Як тільки в країні розглядається державний бюджет, так одразу зростає кількість охочих його подерибанити. Під Кабміном влаштовують численні мітинги. А з парламентської трибуни лунають полум’яні промови – про те, як треба піклуватися про українців.


Головний акцент в документі Кабмін зробив на безпеку та оборону країни, виділивши майже 210 мільярдів гривень на українську армію. При цьому зарплати військовослужбовців зростуть на третину. З першого січня планують підвищити й мінімальну зарплату – до 4 тисяч і майже 200 гривень. А з 1 березня – проіндексувати пенсії. Зростання обіцяють в межах 20 відсотків. Курс національної одиниці прогнозують на рівні 29,4 гривень за долар.

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Серед інших пріоритетів Кабміну – дороги. Наступного року на їх будівництво виділять рекордні 56 мільярдів гривень. Видатки на Міністерство внутрішніх справ зростуть більш, ніж на 16 мільярдів. Водночас найбільшим викликом для бюджету стануть зовнішні борги. У 2019 нам доведеться віддати понад 417 мільярдів гривень. І без грошей МВФ, кажуть експерти, не обійтися.

І цієї п’ятниці уряд схвалив рішення збільшити з 1 го листопада ціну на газ для населення на 23 з половиною відсотки. В Кабміні називають його компромісним, оскільки Фонд наполягав на зростанні вартості газу на 60%, тобто майже втричі більше. А без продовження кредитування Україну чекав би дефолт і падіння рівня життя. Оскільки б не було чим віддавати борги, які набрали попередні уряди.

До слова, Факти ICTV повідомляли, що Рада підтримала 3-річне бюджетне планування в Україні.

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