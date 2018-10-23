Мать керченского стрелка Владислава Рослякова со дня теракта не появлялась дома и сейчас может находиться в психиатрической больнице.

Об этом в комментарии Собеседнику рассказала бабушка керченского стрелка Галина Рослякова.

– Со дня трагедии я так и не видела свою невестку Галю, мать Влада. В полиции мне сказали, что она сейчас в психиатрической больнице, но связаться я с ней я до сих пор не смогла, – сказала женщина.

При этом, по ее словам, отец Владислава, которого в день трагедии забрала полиция, также не появляется дома. Не исключено, что он также находится в больнице, поскольку у него ранее были проблемы с психикой.

– В 2010 году он получил серьезную черепно-мозговую травму, его оперировали, долго лечили. Но до конца он так и не поправился. У него была проломлена голова, сейчас не хватает кости черепа, а металлическую пластину он ставить отказался. Когда выпьет или в состоянии стресса, мог быть агрессивным, – рассказала бабушка стрелка.

Все соседи тоже говорят о странностях в поведении отца Владислава.

Читайте: Последние метры перед терактом в Керчи – маршрут Владислава Рослякова

Ранее СМИ писали, что мама Владислава Рослякова, который застрелил в Керчи 21 человека, была активисткой секты Свидетели Иеговы и с детства запрещала ему развлекаться.

Напомним, 17 октября в политехническом колледже в Керчи (Крым) произошел взрыв. Число жертв теракта возросло до 21 человека. В больницах находятся 44 человека.

Фото: скрін відео LIFE SHOT