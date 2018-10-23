Мати керченського стрілка Владислава Рослякова з дня теракту не з’являлася вдома і зараз може перебувати у психіатричній лікарні.

Про це у коментарі Собеседнику розповіла бабуся керченського стрілка Галина Рослякова.

– З дня трагедії я так і не бачила свою невістку Галю, матір Влада. У поліції мені сказали, що вона зараз у психіатричній лікарні, але зв’язатися я з нею я до сих пір не змогла, – сказала жінка.

При цьому, за її словами, батько Владислава, якого в день трагедії забрала поліція, також не з’являється вдома. Не виключено, що він також знаходиться у лікарні, оскільки у нього раніше були проблеми з психікою.

– У 2010 році він отримав серйозну черепно-мозкову травму, його оперували, довго лікували. Але до кінця він так і не одужав. У нього була проломлена голова, зараз не вистачає кістки черепа, а металеву пластину він ставити відмовився. Коли випивав або був у стані стресу, міг бути агресивним, – розповіла бабуся стрілка.

Всі сусіди теж говорять про дивацтва у поведінці батька Владислава.

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Раніше ЗМІ писали, що мама Владислава Рослякова, який застрелив в Керчі 21 людину, була активісткою секти Свідки Єгови і з дитинства забороняла йому розважатися.

Нагадаємо, 17 жовтня у політехнічному коледжі у Керчі (Крим) стався вибух. Кількість жертв теракту зросла до 21 особи. У лікарнях перебувають 44 особи.

Фото: скрін відео LIFE SHOT