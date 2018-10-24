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Скандальну посаду “уповноваженого у справах Закарпаття” замінять – Клімкін

Угорщина змінить скандальну посаду “уповноваженого у справах Закарпаття” наступного тижня.

Міністр закордонних справ України Павло Клімкін провів зустріч зі своїм угорським колегою Петером Сійярто у Варшаві.

За результатами зустрічі було домовлено, що формулювання посади угорського “урядового уповноваженого у справах Закарпаття” буде змінено наступного тижня, після чого в Міністерстві закордонних справ України введуть схожу посаду, повідомив глава МЗС України Павло Клімкін, пише Інтерфакс-Україна.

– Рішення буде наступного тижня, воно буде опубліковане у відповідних угорських джерелах. Ми домовилися, що після зміни назви і його публікації, ми в нашому міністерстві зробимо не зовсім аналогічну, але посаду, яка буде покривати транскордонне співробітництво, – сказав міністр журналістам.

За словами українського міністра, найближчим часом будуть проведені двосторонні міждержавні консультації з цього питання. Також в Будапешті пройдуть комплексні консульські консультації.

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– Зараз визначаємо дати. Нашу делегацію очолюватиме директор Консульського департаменту, у неї також повинні бути включені представники інших міністерств, – конкретизував глава МЗС.

При цьому Клімкін підкреслив, що Україна не дозволить порушувати Віденську конвенцію про консульські зносини, так само як і українське законодавство на своїй території.

Нагадаємо, 4 жовтня консула Угорщини в Берегові оголошено персоною нон грата в Україні.

Відразу після цього, Угорщина оголосила, що висилає консула України.

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