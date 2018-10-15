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Венгрия изменит скандальную должность “уполномоченного по Закарпатью”

Венгрия в ближайшие дни изменит скандальное название “уполномоченного министра по Закарпатью”.

Об этом заявил глава МИД Украины Павел Климкин после встречи с венгерским коллегой Петером Сийярто в Люксембурге, сообщается в Facebook представительства Украины в ЕС.

– Мы говорили о том, как нам быть с названием их уполномоченного и полностью договорились, что название будет другим. В течение ближайших дней вы это увидите – сказал он.

Министр вместе с тем подчеркнул, что не будет ситуации, когда Венгрия будет делать что-то на территории Закарпатья без ведома украинского правительства.

– Или мы будем работать там вместе, согласовывая наши шаги, или венгры там не будут работать, – сказал Климкин.

К слову, 4 октября консул Венгрии в Берегово объявлен персоной нон грата.

Сразу после этого, Венгрия объявила, что высылает консула Украины.

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