Венгрия в ближайшие дни изменит скандальное название “уполномоченного министра по Закарпатью”.

Об этом заявил глава МИД Украины Павел Климкин после встречи с венгерским коллегой Петером Сийярто в Люксембурге, сообщается в Facebook представительства Украины в ЕС.

– Мы говорили о том, как нам быть с названием их уполномоченного и полностью договорились, что название будет другим. В течение ближайших дней вы это увидите – сказал он.

Министр вместе с тем подчеркнул, что не будет ситуации, когда Венгрия будет делать что-то на территории Закарпатья без ведома украинского правительства.

– Или мы будем работать там вместе, согласовывая наши шаги, или венгры там не будут работать, – сказал Климкин.

К слову, 4 октября консул Венгрии в Берегово объявлен персоной нон грата.

Сразу после этого, Венгрия объявила, что высылает консула Украины.