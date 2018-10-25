Генпрокуратура направила в суд обвинительный акт относительно Владимира Жириновского, Михаила Дегтярева и Алексея Диденко, обвиняемых в финансировании терроризма.

Генпрокуратура продолжает устанавливать факты, подтверждающие причастность высшего руководства России к поддержке и материальному обеспечению террористических организаций “ЛНР” и “ДНР”, сообщает пресс-служба ведомства.

Ранее ГПУ получила разрешение на осуществление специального предварительного расследования по Владимиру Жириновскому, Михаилу Дегтяреву и Алексею Диденко, подозреваемых в финансировании терроризма.

Читайте: Не Крым и Донбасс – главная цель Кремля в Украине

Обвинительный акт вручен защитникам Жириновского, Диденко и Дегтярева, а также направлен в Шевченковский районный суд Киева для рассмотрения по существу.

К слову, ранее в Госдуме РФ заявили о “нарастании военной угрозы” на Донбассе и пообещали “адекватно ответить” на попытки наступления ВСУ.

Фото: Vladgalenko/Dreamstime