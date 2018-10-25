PHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iMTMxOSIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tZm9ybWF0PSJmdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1zaXRlX2lkPSJGYWt0eV9GdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1jb250ZW50X2lkPSJmYWt0eS5pY3R2LnVhIiBzcmM9Ii8vcGxheWVyLmFkdGVsbGlnZW50LmNvbS9vdXRzdHJlYW0tdW5pdC8yLjExL291dHN0cmVhbS11bml0Lm1pbi5qcyI+PC9zY3JpcHQ+
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Украина / Политика / Не Крым и Донбасс - главная цель Кремля в Украине/

Не Крым и Донбасс – главная цель Кремля в Украине

Россия стремится закрепить за Украиной статус большой “серой зоны”.

Об этом заявил вице-премьер-министр Украины Роман Бессмертный в своем блоге.

– Цель Кремля – ​​не Крым и не Донбасс. А вся Украина. Поэтому следует правильно расставить акценты.

В последующие два-три года главный вызов – это борьба за окончательный выход нашего государства из статуса страны-“серой зоны”, защита своего цивилизационного выбора. Наши оппоненты всеми способами пытаются этого не допустить, – считает Бессмертный.

Также экс-вице-премьер назвал стратегии, к которым может прибегнуть Россия в ближайшие годы.

Читайте: Миссия ООН: на Донбасс должно зайти не менее 20 тыс. миротворцев

– Во-первых, не скрывают желания “вернуть” Донбасс, но в условиях России и с российским правом вето на любые значимые процессы. У нас эта модель известна как аналог Боснии и Герцеговины. Когда формально страна единая, а по факту там в принципе не может быть никакого движения. И этим образованием чрезвычайно легко манипулировать.

Во-вторых, готовят политический реванш сил, которым комфортно быть руссийской периферией. На конец – готовят эскалацию военного конфликта, полномасштабное вторжение.

Поэтому самое главное сейчас – чтобы Украина устояла и не свернула с избранного пути европейской и евроатлантической интеграции, а также продолжала реформы, – подытожил Безсмертный.

Напомним, Европарламент подготовил проект резолюции, в которой подчеркивается необходимость назначения спецпредставителя ЕС по вопросам Крыма и Донбасса.

Фото: Getty Images

Теги:
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

По теме

Финансировал террористов: ГПУ дала ход делу Жириновского
Боевики применили гранатометы и крупнокалиберные пулеметы. Есть раненые
Україна ЄС
ЕС может назначить спецпосланника по Крыму и Донбассу
На Донбассе застрелен снайпером 34-летний боец ООС
Оккупанты обстреляли украинские позиции, погиб военный ВСУ
Боевики выпустили по Счастью 50 мин – хотят уничтожить ТЭС
ООС: враг атаковал возле Песков и понес потери
В зоне ООС ранены 3 бойца ВСУ, у врага – большие потери
Загружается…
Загружается…
Загружается…

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка