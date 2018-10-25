Россия стремится закрепить за Украиной статус большой “серой зоны”.

Об этом заявил вице-премьер-министр Украины Роман Бессмертный в своем блоге.

– Цель Кремля – ​​не Крым и не Донбасс. А вся Украина. Поэтому следует правильно расставить акценты. В последующие два-три года главный вызов – это борьба за окончательный выход нашего государства из статуса страны-“серой зоны”, защита своего цивилизационного выбора. Наши оппоненты всеми способами пытаются этого не допустить, – считает Бессмертный.

Также экс-вице-премьер назвал стратегии, к которым может прибегнуть Россия в ближайшие годы.

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– Во-первых, не скрывают желания “вернуть” Донбасс, но в условиях России и с российским правом вето на любые значимые процессы. У нас эта модель известна как аналог Боснии и Герцеговины. Когда формально страна единая, а по факту там в принципе не может быть никакого движения. И этим образованием чрезвычайно легко манипулировать.

Во-вторых, готовят политический реванш сил, которым комфортно быть руссийской периферией. На конец – готовят эскалацию военного конфликта, полномасштабное вторжение.

Поэтому самое главное сейчас – чтобы Украина устояла и не свернула с избранного пути европейской и евроатлантической интеграции, а также продолжала реформы, – подытожил Безсмертный.

Напомним, Европарламент подготовил проект резолюции, в которой подчеркивается необходимость назначения спецпредставителя ЕС по вопросам Крыма и Донбасса.

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