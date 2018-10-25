Генпрокуратура направила до суду обвинувальний акт щодо Володимира Жириновського, Михайла Дєгтярьова та Олексія Діденка, обвинувачених у фінансуванні тероризму.
Генпрокуратура продовжує встановлювати факти, що підтверджують причетність вищого керівництва Росії до підтримки та матеріального забезпечення терористичних організацій “ЛНР” і “ДНР”, повідомляє прес-служба відомства.
Раніше ГПУ отримала дозвіл на здійснення спеціального досудового розслідування щодо Володимира Жириновського, Михайла Дєгтярьова та Олексія Діденка, підозрюваних у фінансуванні тероризму.
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Обвинувальний акт вручено захисникам Жириновського, Діденка і Дєгтярьова, а також скеровано до Шевченківського районного суду Києва для розгляду по суті.
До слова, раніше в Держдумі РФ заявили про “наростання військової загрози” на Донбасі та пообіцяли “адекватно відповісти” на спроби наступу ЗСУ.
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