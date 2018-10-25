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Факти / Україна / Політика / Не Крим і Донбас - головна мета Кремля в Україні/

Не Крим і Донбас – головна мета Кремля в Україні

Росія прагне закріпити за Україною статус великої “сірої зони”.

Про це заявив віце-прем’єр-міністр України Роман Безсмертний у своєму блозі.

– Мета Кремля – не Крим і не Донбас. А вся Україна. Тому слід правильно розставити акценти.

У наступні два-три роки головний виклик – це боротьба за остаточний вихід нашої держави зі статусу країни-“сірої зони”, захист свого цивілізаційного вибору. Наші опоненти всіма способами намагаються цього не допустити, – вважає Безсмертний.

Також екс-віце-прем’єр назвав стратегії, до яких може вдатися Росія в найближчі роки.

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– По-перше, не приховують бажання “повернути” Донбас, але на умовах Росії і з російським правом вето на будь-які значущі процеси. У нас ця модель відома як аналог Боснії і Герцеговини. Коли формально країна єдина, а по факту там у принципі не може бути ніякого руху. І цим утворенням надзвичайно легко маніпулювати.

По-друге, готують політичний реванш сил, яким комфортно бути російською периферією. На кінець – готують ескалацію військового конфлікту, повномасштабне вторгнення.

Тому найголовніше зараз – щоб Україна встояла і не звернула з обраного шляху європейської та євроатлантичної інтеграції, а також продовжувала реформи, – підсумував Безсмертний.

Нагадаємо, Європарламент підготував проект резолюції, в якій наголошується на необхідності призначення спецпредставника ЄС з питань Криму і Донбасу.

Фото: Getty Images

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