Росія прагне закріпити за Україною статус великої “сірої зони”.
Про це заявив віце-прем’єр-міністр України Роман Безсмертний у своєму блозі.
– Мета Кремля – не Крим і не Донбас. А вся Україна. Тому слід правильно розставити акценти.
У наступні два-три роки головний виклик – це боротьба за остаточний вихід нашої держави зі статусу країни-“сірої зони”, захист свого цивілізаційного вибору. Наші опоненти всіма способами намагаються цього не допустити, – вважає Безсмертний.
Також екс-віце-прем’єр назвав стратегії, до яких може вдатися Росія в найближчі роки.
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– По-перше, не приховують бажання “повернути” Донбас, але на умовах Росії і з російським правом вето на будь-які значущі процеси. У нас ця модель відома як аналог Боснії і Герцеговини. Коли формально країна єдина, а по факту там у принципі не може бути ніякого руху. І цим утворенням надзвичайно легко маніпулювати.
По-друге, готують політичний реванш сил, яким комфортно бути російською периферією. На кінець – готують ескалацію військового конфлікту, повномасштабне вторгнення.
Тому найголовніше зараз – щоб Україна встояла і не звернула з обраного шляху європейської та євроатлантичної інтеграції, а також продовжувала реформи, – підсумував Безсмертний.
Нагадаємо, Європарламент підготував проект резолюції, в якій наголошується на необхідності призначення спецпредставника ЄС з питань Криму і Донбасу.
Фото: Getty Images