PHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iMTMxOSIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tZm9ybWF0PSJmdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1zaXRlX2lkPSJGYWt0eV9GdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1jb250ZW50X2lkPSJmYWt0eS5pY3R2LnVhIiBzcmM9Ii8vcGxheWVyLmFkdGVsbGlnZW50LmNvbS9vdXRzdHJlYW0tdW5pdC8yLjExL291dHN0cmVhbS11bml0Lm1pbi5qcyI+PC9zY3JpcHQ+
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Украина / Польша дала два обещания Украине и наградила Сенцова/

Польша дала два обещания Украине и наградила Сенцова

Польша приняла решение присвоить украинскому политзаключенному Олегу Сенцову, который незаконно содержится в российской колонии, награду Pro Dignitate Humana (За человеческое достоинство).

Банер на підтримку Сенцова

Об этом сообщает посольство Украины в Польше в своем Twitter.

– Польша будет поддерживать Украину в противодействии российской агрессии, не признает нелегальной аннексии Россией Крыма. Польша приняла решение присвоить Олегу Сенцову награду Pro Dignitate Humana, – говорится в сообщении.

Читайте: Набрал 2 кг – в РФ фантазируют о нереальных “достижениях” Сенцова

Как сообщалось, Сенцов заявил о прекращении голодовки с 6 октября 2018 года из-за угрозы начала его принудительного кормления.

Фото: Save Oleg Sentsov/Facebook

Теги: , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

По теме

Ягланд о трагедии в Керчи: РФ ответственна за нарушения прав человека в Крыму
Сенцов ответил на письмо Кольченко: Я никогда не сдаюсь!
Володимир Балух
К Балуху впервые пустили жену
Володимир Балух
Балуха этапируют в Керчь
Павло Клімкін
Климкин сказал, что будет с политзаключенными после получения Томоса Украиной
Олег Сенцов
5 сценариев, рассказы и роман: чем Сенцов занимается в тюрьме
Неизвестно, выживет ли Сенцов после выхода из голодовки – сестра
Frankfurter Buchmesse: записки Сенцова прочтут на самой большой выставке мира
Загружается…
Загружается…

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка