Присудження Олегу Сенцову премії Європарламенту імені Сахарова наблизить момент звільнення українського режисера, переконаний Петро Порошенко.

Нагородження Олега Сенцова премією ім. Сахарова є сигналом підтримки життя режисера у вкрай драматичний момент його життя, переконаний президент Петро Порошенко.

Це також визнання і високе відзначення сміливості та стійкості Олега, взірець для всього світу боротьби за справедливість, гідність, європейські цінності та права людини.

– Олег – приклад безкомпромісної боротьби, вірності переконанням, незважаючи на нелюдські репресії і тортури кремлівського режиму та цинізм російських можновладців.

Увесь демократичний світ разом з Україною бореться за його свободу та життя.

Впевнений, що це рішення Європарламенту наблизить момент звільнення Олега Сенцова, – додав президент.

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Раніше Польща вирішила присвоїти Олегу Сенцову нагороду Pro Dignitate Humana (За людську гідність).

Фото: Dmytro Tolmachov/Dreamstime