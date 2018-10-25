В Украине видят захват Азова следующей целью России после Донбасса.
В Азовском море уже более 120 кораблей и катеров РФ. Об этом сообщил замглавы Госпогранслужбы Украины Василий Серватюк, выступая на Львовском форуме по безопасности, передает LIGA.net.
– Ситуация (в Азовском море. – Ред.) серьезная и достаточно угрожающая, – подчеркнул он.
По словам Серватюка, после захвата Крыма и оккупации Донецкой и Луганской областей, следующей целью России является захват Азова.
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Он напомнил, что Украина уже начала наращивать присутствие в Азовском море – планируется переброска кораблей с Дуная, был переброшен отремонтированный корабль Донбасс, планируется модернизация постов технического наблюдения и создание противодесантной обороны.
К слову, Факты ICTV писали, готов ли Киев защитить Азов.
Фото: pellaship.ru