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Сушу, море и небо: готов ли Киев защитить Азов

Тяжело в учении – легко в бою. Военно-морские силы страны отработали один из самых вероятных сценариев Кремля – ​​нападение на Украину с моря. Причем оснований готовиться к нему у Киева более чем достаточно. Учитывая многочисленные провокации, которые российский флот устраивает в Азовском море.

По сценарию маневров, российский десант выходит из моря. Первыми вступили с ним в бой катера пограничников.

Далее подключилась авиация – вертолеты, штурмовики и бомбардировщики.

А уже непосредственно на берегу, чтобы не допустить высадки вражеского десанта на сушу, оборону держала пехота.

Всего в учениях приняли участие около 600 военнослужащих и 150 единиц техники. Прицельный огонь по условному противнику вели также с Градов и зениток.

За ходом учений лично следил президент Петр Порошенко. В планах Киева до конца этого года создать мощную военно-морскую базу в Бердянске.

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Правда, защита азовского побережья – не единственная стратегическая цель Киева. Очень важно – обеспечить проход наших кораблей через Керченский пролив, который Россия практически захватила.

Не только на воде, но и в небе украинские военные демонстрировали свою боеспособность.

Цель учений – укрепление мира и безопасности, которые так необходимы Украине. Уже четыре года нашим воинам приходится защищать независимость от агрессора с оружием в руках.

Напомним, ВМС Украины передали два десантно-штурмовых катера Кентавр.

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