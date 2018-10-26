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Перехід парафій у єдину УПЦ вирішать 2/3 прихожан – Філарет

Якщо не набереться 2/3 голосів для прийняття рішення про перехід у єдину УПЦ, то положення парафій залишиться колишнім.

Перехід парафій в єдину Українську православну церкву буде відбуватися, якщо таке рішення підтримають дві третини парафіян, пояснив предстоятель Української православної церкви Київського патріархату патріарх Філарет (Денисенко).

– Механізм (переходу. – Ред.): збори всього приходу. Якщо 2/3 приходу проголосує за те, щоб залишитися в Російській церкві, значить, цей прихід буде належати Російській церкві. Якщо ж 2/3 прихожан проголосують за Українську церкву, то храм разом з прихожанами перейде в Українську православну церкву, – сказав він у п’ятницю в Києві, пише Інтерфакс-Україна.

Разом з тим глава УПЦ-КП уточнив, що якщо не набереться 2/3 голосів для прийняття рішення, то положення парафій залишиться колишнім.

Читайте: Філарет назвав вимоги до майбутнього глави УПЦ

Також Філарет сказав, що не може назвати дату проведення Об’єднавчого собору православних Церков в Україні, оскільки це залежить від Вселенського патріарха.

– Дату скликання собору назвати не можу, тому що це залежить від Вселенського патріарха, – сказав він на брифінгу в Києві у п’ятницю.

Як відомо, Синод Вселенського патріархату закінчив свою 3-денну роботу в Стамбулі, яка розпочалася 9 жовтня. Наступний Синод пройде 9-11 листопада.

За час роботи Синод: підтвердив вже прийняте рішення про те, щоб Вселенський Патріархат приступив до надання автокефалії Церкві України.

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