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Українцям, які не встигли оформити субсидію, компенсують витрати

Сім’ї, які не встигли оформити житлову субсидію до початку опалювального сезону, отримають компенсацію витрат на комунальні послуги.

Кабмін компенсує всі витрати на комунальні послуги сім’ям, які не встигли оформити житлову субсидію до початку опалювального сезону.

Навіть якщо документи буде подано в листопаді чи грудні, повідомляє Мінсоцполітики.

– Незалежно від виду опалення – централізоване теплопостачання чи індивідуальне газове або електричне опалення – у разі надходження заяви про призначення субсидії, до прикладу у грудні, безповоротна допомога Уряду буде призначена з початку опалювального сезону.

Тобто держава відшкодує комунальні витрати родини за два місяці, – йдеться у повідомленні.

Читайте: Як оформити субсидію онлайн – інструкція

Механізм оформлення житлових субсидій і надалі простий – необхідно заповнити заяву та декларацію про доходи.

Протягом кількох тижнів із моменту отримання документів соціальна установа письмово повідомить про рішення щодо надання допомоги та її розміру.

Раніше Мінсоцполітики розробило зміни, які мають спростити отримання субсидії.

Нагадаємо, механізм повної монетизації субсидій запрацює з 1 січня 2019 року.

Фото: Pattanaphong Khuankaew/Dreamstime

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