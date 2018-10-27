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Госпотребслужба лишила МХП Косюка компенсации за утилизацию отходов

Компенсация затрат на утилизацию отходов животноводства будет распространяться только на мелкие компании у которых нет собственных мощностей по утилизации.

Об этом говорится в сообщении на сайте Госпотребслужбы.

Как пояснили в ведомстве, проект постановления Кабмина, который рассматривался в минувший четверг на заседании правительственного комитета, предусматривает  предоставление бюджетной помощи только на захоронение особо опасных отходов животноводства и только тем компаниям, которые не располагают собственными утилизационными цехами.

Так, компенсироваться будут исключительно операции по утилизации продуктов животного происхождения так называемых категорий I и II.  К ним относятся   остатки животных, погибших от наиболее опасных болезней, которые могут передаваться  человеку,  таких как сибирка,  сальмонеллез, ящур, бешенство, ботулизм, а также трупы животных, которые были  захоронены в лесополосах, полях и так далее, и которые могут нанести  значительный вред экологии и здоровью людей.

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Таким образом, отходы, образовавшиеся в процессе промышленного производства на предприятиях попадать под действие постановления не будут.

Кроме того, право на компенсацию получают только компании  которые соответствуют ряду квалификационных требований. Одно из них – отсутствие  собственных мощностей по утилизации.

Таким образом,  крупные агропромышленные вертикально интегрированные компании, которые работают в области животноводства и птицеводства, как Мироновский хлебопродукт Юрия Косюка и Авангард Олега Бахматюка, и имеют в своем составе собственные утилизационные цеха, не будут подпадать под действие постановления и не будут получать частичную компенсацию.

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Как указывают в ведомстве, основной задачей проекта является уменьшение количества  массовых свалок трупов животных, которые можно найти на полях, в лесополосах, вблизи населенных пунктов, количество которых ежегодно увеличивается и которые, кроме ухудшения эпизоотической, эпидемиологической, экологической ситуации, вызывают и значительную социальную напряженность.

Справка

Проект постановления об утверждении Порядка использования средств, предусмотренных в государственном бюджете для частичной компенсации расходов связанных с утилизацией и удалением побочных продуктов животного происхождения, не предназначенных для потребления человеком  разработан в соответствии со статьей 24 Закона Украины о побочных продуктах животного происхождения, не предназначенных для потребления человеком, часть седьмая статьи 20 Бюджетного кодекса Украины.

Необходимость принятия проекта связана со вступлением в силу Закона Украины о побочных продуктах животного происхождения, не предназначенных для потребления человеком.

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