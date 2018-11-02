Ієрархи українських церков зараз в очах Константинополя мають однаковий статус – ієрархів Вселенського престолу.

Скасування юрисдикції Російської церкви над українським єпископатом нещодавнім рішенням синоду Вселенського патріархату прирівняло усіх православних архієреїв України до служителів Вселенського престолу, які повинні чекати директиви Константинополя щодо своїх подальших дій.

Про це заявив впливовий архієрей Константинопольської церкви, представник Вселенського патріархату при Всесвітній раді церков, доктор богослов’я, який давно та глибоко займається українською проблематикою, архієпископ Тельміський Іов (Геча), пише BBC Україна.

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– Скасуванням акту 1686 року скасована адміністрація Московською церквою Київської митрополії і всіх єпархій в Україні. З канонічної точки зору це означає, що сьогодні в Україні УПЦ МП більше не існує. Усі архієреї тепер в Україні де-факто згідно з цим рішенням синоду є архієреями Вселенського престолу, і вони тепер повинні чекати директиву Вселенського патріархату щодо свого подальшого функціонування і існування в перспективі надання автокефалії Православній церкві в Україні, – пояснює Іов.

Як відомо, синод Вселенського патріархату закінчив свою 3-денну роботу в Стамбулі, яка розпочалася 9 жовтня. Наступний Синод пройде 9-11 листопада.

За час роботи синод підтвердив вже прийняте рішення про те, щоб Вселенський Патріархат приступив до надання автокефалії Церкві України.

Фото: Главком