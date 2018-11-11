На нескольких столичных мостах продолжаются ремонтные работы, поэтому городские власти призывает водителей с пониманием отнестись к этому и, по возможности, выбирать альтернативные маршруты движения или учитывать возможные заторы.

Об этом заявил заместитель председателя КГГА Дмитрий Давтян.

– Многие мосты и дороги ремонтируют. Объекты не перекрыты полностью, движение по ним сохранено, но замедленно. Поэтому прошу автовладельцев учитывать это, планируя свой день и маршруты, – подчеркнул он.

По данным чиновника, на Южном мосту сейчас осуществляется ремонт деформационных швов, который планируют завершить к концу декабря текущего года. На мосту Метро через Русановский пролив сейчас идет капремонт, здесь необходимо капитально отремонтировать пролетные строения и восстановить их несущую способность.

Объект является переходным, то есть завершение работ запланировано в следующем году. На Северном мосту продолжается ремонт тротуаров, который должны закончить до конца текущего месяца.

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На мосту Патона специалисты осуществляют противоаварийные работы, большая часть запланированного к выполнению будет готова в следующем году.

Напомним, в столице насчитывается 63 мостовых сооружений.