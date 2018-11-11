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Просимо водіїв врахувати під час планування маршруту ремонт мостів через Дніпро – Давтня

На кількох столичних мостах тривають ремонтні роботи, тож міська влада закликає водіїв із розумінням поставитися до цього та, за можливості, вибирати альтернативні маршрути руху або зважати на ймовірні затори.

На цьому наголосив заступник голови КМДА Дмитро Давтян.

– Багато мостів і доріг ремонтують. Об’єкти не перекриті повністю, рух ними збережений, але повільний. Тож прошу автовласників враховувати це, плануючи свій день та маршрути, – підкреслив він.

За даними посадовця, на Південному мосту зараз здійснюється ремонт деформаційних швів, який планують закінчити до кінця грудня поточного року. На мості Метро через Русанівську протоку зараз триває капремонт, тут необхідно капітально відремонтувати прогонові будови та відновити їх несучу здатність.

Об’єкт є перехідним, тобто завершення робіт заплановане у наступному році. На Північному мосту триває ремонт тротуарів, який мають закінчити до кінця поточного місяця.

Читайте: Перекриття доріг та ремонт мостів: Київ паралізували затори (КАРТА)

На мосту Патона спеціалісти здійснюють протиаварійні роботи, більша частина запланованого до виконання буде готова у наступному році.

Нагадаємо, у столиці налічується 63 мостові споруди.

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