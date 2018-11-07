У Києві ускладнено рух транспорту на всіх мостах. На мосту Патона і Південному проводяться ремонтні роботи.
Карту заторів у Києві публікує Google Maps.
Величезний затор утворився на мосту Патона. Рух заблоковано у бік центру починаючи від Дарницької площі.
Також рух паралізовано в центрі столиці. Вулиці Грушевського, Інститутська, Хрещатик, Європейська та Паркова перекриті через мітинг власників “евроблях”.
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Стоять машини на в’їзді до Києва в районі станції метро Теремки.
Ускладнено рух від Вишневого та Софіївської Борщагівки.
Великий затор на Жилянській.
Уповільнений рух на бульварі Шевченка, Лесі Українки та в районі станції метро Лук’янівка.
Перекриття доріг та ремонт мостів: Київ паралізували затори (КАРТА) / 4 фотографии
Раніше Київавтодор опублікував відео, на якому показав карту відремонтованих доріг у Києві за період із 2015 до 2018 року.
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