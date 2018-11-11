“Выборы” в ОРДЛО не будут признаны международным сообществом. РФ должна быть привлечена к ответственности как организатора этих “выборов”.

Об этом Петр Порошекно заявил на памятной церемонии, посвященной 100-й годовщине завершения Первой мировой войны, которая проходит в Париже.

По его словам, весь цивилизованный мир осудил фейковые “выборы”, которые Россия проводит на оккупированной части Донбасса.

– Лидеры стран выразили твердую позицию в отношении осуждения фейковых “выборов” на Донбассе и поддержки независимости, суверенитета и территориальной целостности Украины. Было отмечено, что эти “выборы” – это факт грубого нарушения Россией взятых на себя обязательств в рамках Минских договоренностей, – сказал глава государства.

Кроме того, Порошенко рассказал, что с Эммануэлем Макроном и Ангелой Меркель обсудили продвижение предложения Украины о введении миротворческой миссии под эгидой ООН на Донбассе и поддержки этой позиции со стороны Франции и Германии.

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Напомним, Курт Волкер прокомментировал так называемые выборы в ОРДЛО.