“Вибори” в ОРДЛО не будуть визнані міжнародною спільнотою. РФ має бути притягнута до відповідальності як організатора цих “виборів”.

Про це Петро Порошекно заявив на пам’ятній церемонії, присвяченій 100-й річниці завершення Першої світової війни, яка проходить у Парижі.

За його словами, увесь цивілізований світ засудив фейкові “вибори”, які Росія проводить на окупованій частині Донбасу.

– Лідери країн висловили тверду позицію щодо засудження фейкових “виборів” на Донбасі і підтримки незалежності, суверенітету і територіальної цілісності України. Було наголошено, що ці “вибори” – це факт брутального порушення Росією взятих на себе зобов’язань у рамках Мінських домовленостей, – сказав глава держави.

Крім того, Порошенко розповів, що з Емануелем Макроном та Ангелою Меркель обговорили просування пропозиції України щодо запровадження миротворчої місії під егідою ООН на Донбасі і підтримки цієї позиції з боку Франції та Німеччини. Читайте: Фейкові вибори в ОРДЛО: Україна прогнозує нові санкції проти РФ

Нагадаємо, Курт Волкер прокоментував так звані вибори в ОРДЛО.